Красиво, вкусно, профессионально: учащиеся бобруйского колледжа участвовали в конкурсе кулинарного и кондитерского искусства

В торгово-экономическом колледже 16 и 17 ноября проходил внутриучрежденческий конкурс профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Belarus в компетенциях «Кулинарное искусство» (для поваров) и «Кондитерское искусство» (для кондитеров) (WorldSkills – движение по популяризации и продвижению современных рабочих профессий).

В первый день 8 юношей и девушек, которые осваивают профессию повара, демонстрировали умения в приготовлении двух модулей. Вначале создавали овощной винегрет в авторском исполнении. Участники не просто готовили привычный салат, а с фантазией презентовали внешний вид блюда. Далее было заявлено горячее блюдо из птицы с двумя овощными гарнирами. Ингредиенты все конкурсанты использовали почти одинаковые, а в итоге получились разнообразные аппетитные кушанья. Кстати, по условиям был предусмотрен «черный ящик»: овощ, из которого нужно было приготовить один из гарниров, предоставляли участнику непосредственно перед началом конкурса.

– Сначала хотел приготовить отбивную по-французски, но потом подумал, что это будет скучно, и решил сделать в специальном горшочке птицу, зажаренную с помидорами и сверху политую сметаной с сыром. На гарнир – картошка по-деревенски. Винегрет подавал на лепестках салата, – рассказал один из участников отборочного тура Дмитрий Аврамчик. – Для повара важно не только вкусно приготовить, но и красиво оформить блюдо. Люблю кулинарить дома, многому уже научился в колледже. Участвовать, на мой взгляд, несложно и интересно. Но для меня это первый конкурс, поэтому волнуюсь. Конечно, хочется победить.

В конкурсный день для кондитеров 4 участника готовили двухъярусный бисквитный торт. Их задача осложнялась тем, что в изделии надо было представить фигурки (топпер) в двух образцах, выполненные из сахарной мастики. Ребята креативно справились с заданием.

Участников оценивало компетентное жюри. Эксперты – преподаватели спецдисциплин колледжа, мастера производственного обучения, представители организаций-заказчиков кадров – находились рядом с конкурсантами и наблюдали весь рабочий процесс, чтобы дать объективную оценку конкурсным работам по определенным критериям: санитарные нормы, техника безопасности, правила подачи, кулинарные навыки, вкус и композиция приготовленных блюд.

Решением жюри призовые места заняли:

– в компетенции «Кулинарное искусство»: 1-е место – Алексей Левицкий, 2-е место – Екатерина Саченко, 3-е место – Тимофей Чижиков;

– в компетенции «Кондитерское искусство»: 1-е место – Татьяна Ахремчик, 2-е место – Ксения Лазакович, 3-е место – Анна Калинка, Анастасия Козлова.

Учащиеся-победители отборочного тура среди колледжей весной следующего года будут представлять свое учебное заведение в области в региональном конкурсе.

Маргарита Бушуева, фото предоставлены педагогами колледжа