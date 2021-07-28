Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского выбыл из Бобруйска

Святыня прибывала в Бобруйске с 26 по 28 июля по случаю празднования 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского.

Сегодня святыня будет перенесена в Борисов, а оттуда 30 июля - в Минск.

"Принесение святыни в пределы Белорусского экзархата завершится торжественным крестным ходом в Минске, который будет приурочен к 800-летию благоверного князя Александра Невского", - отметили в Могилевской епархии.

– Крестный ход проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по территории России и Беларуси. Интересен крестный ход тем, что проводится сразу по четырем маршрутам: из Москвы по северу России, из Екатеринбурга и до Сахалина, из Ростова-на-Дону по югу России, и наш – начался он в Давидовой пустыне, затем Подольск, Коломна, Тула, Калуга, Смоленск, все епархиальные города Беларуси, другие российские города. Александр Невский по сей день остается для нас примером христианина, правителя, дипломата, военачальника и доброго главы семьи, образцом мужества, твердости и вместе с тем терпения, кротости и рассудительности. Поэтому к нему можно обращаться в любой нужде, чтобы он попросил за нас помощи у Бога. Важен этот крестный ход и тем, что объединяет народы Беларуси и России, – отметил иеромонах Артемий (Подмосковный), казначей Свято-Вознесенской Давидовой пустыни, один из тех, в сопровождении кого святыня была доставлена в Бобруйск.