Кот и новогодняя елка: 20 фото, которые заставят вас улыбнуться!

Если дома живет пушистик, то каждый год в декабре мы сталкиваемся с дилеммой: ставить ли новогоднюю елку? А ведь все это потому, что коты испытывают к зеленым красавицам непреодолимое влечение!
Мы собрали 20 смешных фотографий, которые поймут те, у кого дома живет хотя бы один котик.
«Хочу дотянуться воооон до той игрушки!»
«Бегите, глупцы!»
«Я ничего не хочу решать, я хочу елку ронять»
Новогоднее настроение 2020
Чак Коттис в деле
Ты ж моя звездочка
«Оно само»
Режимный объект, вход только по пропускам
«Я тут просто поправить хотел…»
Вернулись домой, а кот уже все украсил
«Хозяин, это тебе»
Такой утомительный праздник
Банда держит район
«Новый гоооооод!»
Домашнее задание выполнено успешно
«В смысле это не лежанка?»
«И это все мнеееее?»
«Хозяин смотри! Я думаю так оно лучше смотрится!»
Когда долго сидел на диете, но перед Новым годом сорвался
«Я в восхищении!»
Фото: Pinterest, Flickr, Reddit.
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