Кот и новогодняя елка: 20 фото, которые заставят вас улыбнуться!

Мы собрали 20 смешных фотографий, которые поймут те, у кого дома живет хотя бы один котик.

«Хочу дотянуться воооон до той игрушки!»



«Бегите, глупцы!»

«Я ничего не хочу решать, я хочу елку ронять»

Новогоднее настроение 2020

Чак Коттис в деле

Ты ж моя звездочка

«Оно само»

Режимный объект, вход только по пропускам

«Я тут просто поправить хотел…»

Вернулись домой, а кот уже все украсил

«Хозяин, это тебе»

Такой утомительный праздник

Банда держит район

«Новый гоооооод!»

Домашнее задание выполнено успешно

«В смысле это не лежанка?»

«И это все мнеееее?»

«Хозяин смотри! Я думаю так оно лучше смотрится!»

Когда долго сидел на диете, но перед Новым годом сорвался

«Я в восхищении!»

Фото: Pinterest, Flickr, Reddit.

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