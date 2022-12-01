Костевич рассказала о популярных услугах для семей, воспитывающих детей с инвалидностью

О популярных услугах для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, рассказала во время открытия контакт-центра государственных социальных услуг 139 на базе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

"В Беларуси более 30 тыс. детей с инвалидностью, и мы уделяем им большое внимание. Очень важно подставлять плечо помощи семьям с такими детьми. В связи с этим у нас действуют две важные услуги: возможность предоставления услуг няни (до 10 часов в неделю), а также услуга "социальная передышка", когда детей можно на 56 дней поселить в доме-интернате. Такой услугой можно воспользоваться, если семье нужно отдохнуть или решить какие-то вопросы и при этом можно не переживать за ребенка. В доме-интернате они получат медицинское и социальное обслуживание, пообщаются с детьми и социализируются", – отметила Ирина Костевич.

Она добавила, что такие услуги позволяют создать комфортные условия как для людей с инвалидностью, так и для их родных.

"Мы делаем все адресно и под индивидуальный запрос. Важна конкретная ситуация конкретного человека. Благодаря таким запросам мы последовательно развиваем наше законодательство. Так, с 6 января 2023 года вступает в силу закон "О правах инвалидов и их социальной интеграции". Сейчас мы видим, что кроме медицинской люди нуждаются и в социальной реабилитации. Кроме того, важное направление – это занятость граждан с инвалидностью. Сегодня показание к труду имеют 120 тыс. таких людей и более половины из них продолжают работать. Наша задача – создать для них выбор рабочих мест", – заключила министр труда и социальной защиты.

Благодаря контакт-центру минчане смогут по единому номеру телефона оперативно и точно получить информацию по вопросам социального обслуживания, социальных гарантий и выплат, социальных услуг, в том числе предоставляемых домами-интернатами и территориальными центрами. Кроме того, через контакт-центр можно будет оформить заявку на предоставление социальных услуг (за исключением услуги "социальное такси"), которую передадут в территориальный центр социального обслуживания населения по месту жительства гражданина и впоследствии проконтролируют ее исполнение.

Контакт-центр будет работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00. Единый номер телефона – 139 – для абонентов стационарной и сотовой подвижной электросвязи ("Белтелеком", МТС, А1, "Бест").

По материалам belta.by.