Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 9 февраля
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За сутки в Беларуси зарегистрирован 561 пациент с COVID-19, выписан 361. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 260 060 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 248 064 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1801 пациент с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнен 7151 тест. Всего в стране проведено 4 593 784 теста.
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