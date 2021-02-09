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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 9 февраля

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 9 февраля

За сутки в Беларуси зарегистрирован 561 пациент с COVID-19, выписан 361. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 260 060 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 248 064 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1801 пациент с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнен 7151 тест. Всего в стране проведено 4 593 784 теста.

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