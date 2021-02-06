Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 6 февраля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1787 пациентов с COVID-19, выписаны 1797. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 256 959 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 244 941 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1773 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 135 тестов. Всего в стране проведено 4 557 947 тестов.