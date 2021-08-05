Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 5 августа

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 143 пациента с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 196 пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 450 тыс. 445 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 444 тыс. 613 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 503 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 тыс. 890 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 370 тыс. 093 теста.

Более 1,427 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,065 млн человек прошли полный курс вакцинации.