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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 5 августа

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 5 августа
За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 143 пациента с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 196 пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 450 тыс. 445 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 444 тыс. 613 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 503 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 тыс. 890 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 370 тыс. 093 теста.
Более 1,427 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,065 млн человек прошли полный курс вакцинации.
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