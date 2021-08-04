Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 4 августа
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 967 пациентов с COVID-19, выписаны 1037. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 449 302 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 443 417 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3494 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 21 459 тестов. Всего в стране проведено 7 352 203 теста.
Более 1,408 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,016 млн прошли полный курс вакцинации.
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