Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 4 августа

За сутки в Беларуси зарегистрированы 967 пациентов с COVID-19, выписаны 1037. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 449 302 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 443 417 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3494 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 21 459 тестов. Всего в стране проведено 7 352 203 теста.

Более 1,408 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,016 млн прошли полный курс вакцинации.