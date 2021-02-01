Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 31 января

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1766 пациентов с COVID-19, выписаны 2339. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 248 336 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 235 838 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1718 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 358 тестов. Всего в стране проведено 4 472 745 тестов.