Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 31 января
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1766 пациентов с COVID-19, выписаны 2339. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 248 336 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 235 838 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1718 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 19 358 тестов. Всего в стране проведено 4 472 745 тестов.
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