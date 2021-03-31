Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 31 марта

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1213 пациентов с COVID-19, выписаны 1337. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 321 807 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 312 320 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2247 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 628 тестов. Всего в стране проведено 5 368 412 тестов.