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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 31 августа

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 31 августа

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1168 пациентов с COVID-19, выписаны 1026.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 481 532 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 474 300 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3780 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 6449 тестов. Всего в стране проведено 7 797 000 тестов.

Более 1,63 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,35 млн человек прошли полный курс вакцинации.

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