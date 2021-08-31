Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 31 августа
20 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1168 пациентов с COVID-19, выписаны 1026.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 481 532 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 474 300 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3780 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 6449 тестов. Всего в стране проведено 7 797 000 тестов.
Более 1,63 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,35 млн человек прошли полный курс вакцинации.
также
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 31 августа
-
Интерес к вакцинации животных небольшой, но он есть. Кто и как прививает их от ковида в России
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 30 августа
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 27 августа
-
Эксперт: оптимальным для вакцинации от COVID-19 является срок беременности после 22 недель