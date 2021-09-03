Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 3 сентября
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1950 пациентов с COVID-19, выписаны 1547 пациентов.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 487 017 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 479 229 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3814 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнен 20 201 тест. Всего в стране проведено 7 859 365 тестов.
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