Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 3 июня. Официальная статистика

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 879 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 294 пациента.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 396 тыс. 869 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 388 тыс. 632 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 882 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 тыс. 076 тестов. Всего в стране проведено 6 млн. 378 тыс. 212 тестов.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.