Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 29 апреля
48 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1309 пациентов с COVID-19, выписаны 1406. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 357 233 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 347 554 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2532 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 175 тестов. Всего в стране проведено 5 832 409 тестов.
также
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 29 апреля
-
Более 763 тысяч заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 28 апреля
-
На предприятиях Бобруйска проводится вакцинация работников от COVID-19
-
Коронавирус: памятка для пожилых людей