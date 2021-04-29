Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 29 апреля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1309 пациентов с COVID-19, выписаны 1406. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 357 233 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 347 554 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2532 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 175 тестов. Всего в стране проведено 5 832 409 тестов.