Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 28 октября. Официальная статистика

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 979 пациентов с COVID-19, выписаны - 2 тыс. 398 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 594 тыс. 203 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 567 тыс. 058 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 580 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 40 тыс. 409 тестов. Всего в стране проведено 9 млн. 515 тыс. 805 тестов.