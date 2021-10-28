Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 28 октября. Официальная статистика
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За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 979 пациентов с COVID-19, выписаны - 2 тыс. 398 пациентов.
Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 594 тыс. 203 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 567 тыс. 058 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 580 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 40 тыс. 409 тестов. Всего в стране проведено 9 млн. 515 тыс. 805 тестов.
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