Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 28 июля
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За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 950 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 061 пациент. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 442 тыс. 831 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 436 тыс. 903 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 424 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 20 тыс. 965 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 241 тыс. 548 тестов.
Более 1,35 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 895,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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