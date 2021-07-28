Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 28 июля

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 950 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 061 пациент. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 442 тыс. 831 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 436 тыс. 903 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 424 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 тыс. 965 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 241 тыс. 548 тестов.

Более 1,35 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 895,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.