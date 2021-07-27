Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 27 июля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 525 пациентов с COVID-19, выписаны 468. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 441 881 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 435 842 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3413 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 6352 теста. Всего в стране проведено 7 220 583 теста.

Более 1,34 млн человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 875,9 тыс. прошли полный курс вакцинации.