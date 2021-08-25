Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 25 августа
87 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1357 пациентов с COVID-19, выписаны 1305.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 472 852 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 466 332 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3712 пациентов с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 20 452 теста. Всего в стране проведено 7 700 372 теста.
Более 1,58 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,29 млн прошли полный курс вакцинации.
также
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 25 августа
-
В мире свыше 68 тыс. человек умерли от COVID-19 за неделю
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 24 августа
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 23 августа
-
В мире вторую неделю выявляют свыше 4,5 млн заболевших COVID-19