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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 25 августа

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 25 августа

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1357 пациентов с COVID-19, выписаны 1305.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 472 852 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 466 332 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3712 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 20 452 теста. Всего в стране проведено 7 700 372 теста.

Более 1,58 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,29 млн прошли полный курс вакцинации.

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