Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 22 июля
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За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 069 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 202 пациента. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 437 тыс. 664 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 431 тыс. 489 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 365 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 тыс. 133 теста. Всего в стране проведено 7 млн. 151 тыс. 228 тестов.
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