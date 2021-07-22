Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 22 июля

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 069 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 202 пациента. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 437 тыс. 664 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 431 тыс. 489 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 365 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 тыс. 133 теста. Всего в стране проведено 7 млн. 151 тыс. 228 тестов.