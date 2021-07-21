Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 21 июля.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 975 пациентов с COVID-19, выписаны 1030. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 436 595 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 430 287 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3355 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 559 тестов. Всего в стране проведено 7 134 095 тестов.

Более 1,28 млн человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 807 тыс. прошли полный курс вакцинации.