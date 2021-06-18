Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 18 июня
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 764 пациента с COVID-19, выписаны 740. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 409 385 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 402 202 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3025 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 460 тестов. Всего в стране проведено 6 610 898 тестов.
Более 747,5 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 445,8 тыс. прошли полный курс вакцинации.
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