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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 18 августа

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 18 августа

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1061 пациент с COVID-19, выписаны 1016. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 463 855 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 457 682 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3637 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 21 581 тест. Всего в стране проведено 7 582 577 тестов.

Более 1,51 млн человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,21 млн прошли полный курс вакцинации.

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