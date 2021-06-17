Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 17 июня

За сутки в Беларуси зарегистрированы 873 пациента с COVID-19, выписаны 949. Об этом сообщил Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 408 621 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 401 462 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3015 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 697 тестов. Всего в стране проведено 6 593 438 тестов.

Более 733,6 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 423,9 тыс. прошли полный курс вакцинации.