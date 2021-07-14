Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 14 июля

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 586 пациентов с COVID-19, выписаны - 532 пациента. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 429 тыс. 181 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 422 тыс. 374 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 276 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 12 тыс. 132 теста. Всего в стране проведено 6 млн. 999 тыс. 628 тестов.

1,13 млн белоруссов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 717, 2 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.