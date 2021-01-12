Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 12 января

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1731 пациент с COVID-19, выписаны - 1567. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 215 724 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 197 851 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1535 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 4909 тестов. Всего в стране проведено 4 144 027 тестов.