Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 12 февраля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1733 пациента с COVID-19, выписаны 1964. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 265 284 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 254 032 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1830 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 839 тестов. Всего в стране проведено 4 643 526 тестов.