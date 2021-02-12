Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 12 февраля
21 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1733 пациента с COVID-19, выписаны 1964. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 265 284 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 254 032 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1830 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 18 839 тестов. Всего в стране проведено 4 643 526 тестов.
также
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 12 февраля
-
Каждый 50-й житель Земли уже вакцинирован от коронавируса
-
В мире за сутки более 413 тысяч человек заразились коронавирусом
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 11 февраля
-
Применение антиковидной плазмы в лечении COVID-19 показало эффективность 70%