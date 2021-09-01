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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 1 сентября

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 1 сентября

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1699 пациентов с COVID-19, выписаны 1598.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 483 231 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 475 898 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 3791 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 642 теста. Всего в стране проведено 7 817 642 теста.

Более 1,64 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,36 млн человек прошли полный курс вакцинации.

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