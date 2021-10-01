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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 1 октября. Официальная статистика

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 1 октября. Официальная статистика

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 993 пациента с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 309 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 540 тыс. 079 человек с положительным тестом на COVID-19.

Выздоровели 520 тыс. 024 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 159 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 39 тыс. 117 тестов. Всего в стране проведено 8 млн. 538 тыс. 447 тестов.

Более 2 188 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 635 000 человек прошли полный курс вакцинации.

Полный курс вакцинации:
в Брестской области более 201,2 тыс.,
в Витебской - более 172, 1 тыс.,
в Гомельской - более 290, 6 тыс.,
в Гродненской - более 181, 6 тыс.,
в Минской - более 189, 9 тыс.,
в Могилёвской - более 185, 9 тыс.,
в г. Минске - более 363, 8 тыс.
Более 49, 9 тыс. сотрудников организаций завершили курс вакцинации.

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