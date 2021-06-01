Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 1 июня
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 636 пациентов с COVID-19, выписаны 706. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 395 075 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 386 088 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2861 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 8 068 тестов. Всего в стране проведено 6 343 500 тестов.
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