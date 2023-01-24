Кормушки в стиле эко лучше тетрапака

В редакцию написала читательница одной из наших соцсетей, сетуя на кормушки. Она не против кормления птичек, вопрос в другом: «Ежегодно весной я снимаю прокисшие тетрапаки и потерявшие презентабельный вид бутылки. Хотелось бы обратиться к бобруйчанам с просьбой создавать более экологичные домики с зерном или вовремя убирать за подопечными».

Что ж, корреспонденты ­прогулялись по дворам города. Действительно, на глаза попалось несколько кормушек, которые больше напоминали мусор, привязанный к кустам и деревьям.

Помощь птицам с пропитанием – благородно и занимательно, но и к этому стоит подходить с умом. Зимой птицам прокормиться сложнее: световой день короче, времени на поиски пищи меньше, а энергии тратится больше. Поэтому подкормка действительно помогает пернатым.

Семечки, орешки, крупы, свежие плоды и ягоды, а еще жиры (несоленое сало, сливочное масло) – от этого птицы точно не откажутся и прилетят за добавкой. Но надо помнить, что у всех птиц свои предпочтения. Свиристели не едят семечки, но будут рады ягодам и фруктам, например, рябине. Снегири с ними солидарны, правда, из рябины они склюют только семена. Крупные птицы – сороки, галки, вороны – всеядны. Сало хорошо подойдет для синиц и дятлов, а просо – для воробьев.

С разрешенным разобрались. А вот любой свежий хлеб, пшено, еду «со стола», соленое, копченое и жареное птицам давать запрещено, даже если нам такой прикорм кажется аппетитным. Тем более нельзя давать птицам испортившиеся продукты.

А тетрапаки или пластиковые бутылки можно заменить на кожуру от половинки апельсина, лакомство может быть и в виде бус, зерна можно скрепить сиропом.