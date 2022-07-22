Конвейер селфи. Что с производственным туризмом в Бобруйске?

Как-то очередная иностранная делегация посетила Бобруйск. По традиции гостей принимало руководство города, а после были организованы экскурсии для демонстрации промышленного и культурного потенциала города. Сложно было сказать, что иностранцам тогда понравилось больше: прогулки по старинным улочкам города и редюитам или же самостоятельное изготовление зефира и снятие пробы.

Многие страны еще лет 15-20 назад, охватил бум так называемого промышленного (производственного) туризма. Такой хитрый подход, по мнению иностранных специалистов, помогает совместить несовместимое – сферу туризма и промышленность. Организация туристических экскурсий на действующие производства может стать неожиданным подспорьем в развитии предприятий. В Испании популярны винные туры, во Франции – сырные, в Нидерландах – цветочные... Для каждой серьезной и уважающей себя компании – будь то автосборочный завод, лесопилка или аэропорт – считается дурным тоном не водить туристов, это угроза репутации фирмы. В Германии лидер посещаемости – завод BMW в баварском Вольфсбурге (260 тысяч туристов в год). Цепочку можно продолжать, но вот вопрос: есть ли нам что показать? Конечно же, есть. Ведь Бобруйску по праву принадлежит не только статус высококультурного города, но и промышленного.

Согласно данным Госпогранкомитета, белорусским безвизом в этом туристическом сезоне уже воспользовались больше 115 тыс. иностранцев. С 1 июля начал действовать безвизовый режим для граждан Польши, следующих через ­белорусско-польский участок границы. И для участников и гостей фестиваля «Славянский базар в Витебске» из 73 государств был предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь. Пропуском для безвизового пересечения государственной границы для зарубежных граждан был оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск».

Турист – собиратель мест и эмоций. В путешествии человек старается увидеть как можно больше, попробовать на вкус, пощупать, вникнуть в местный колорит. Впечатления – вот что важно для путешест­венника. Запечатленные на фото или видео. А поскольку все социальные сети уже перенасыщены пляжными фотографиями, туристам нужны неисследованные места. И производственные площадки как нельзя лучше подойдут для необычных кадров. Выигрывают при этом и предприятия, которые час или два рекламируют свою продукцию, а им за это еще и платят. Пустить потребителя на производство – красивый рекламный ход. К тому же открыться для потребителя – это демонстрация честности и прозрачности управления, безукоризненных технологий, уверенности в своих перспективах перед лицом (иногда в буквальном смысле) конкурентов. А оборот сувенирных магазинов, расположенных в точках, где заканчиваются экскурсии, на 30% выше, чем в других точках с аналогичной продукцией. Это доказано. И вспомните, возле каждого нашего предприятия уже есть фирменные магазинчики с производимой продукцией.

Между прочим, промышленность города представлена 35 предприятиями различных отраслей. Конечно же, можно составить список обязательных к посещению производственных площадок. Вопрос о том, можно ли заказать экскурсию на предприятие, остается открытым. Как оказалось, все не так уж и просто. В Беларуси в принципе около 80 заводов, на которые могут попасть обычные группы туристов, а не только иностранные делегации, планирующие зафиксировать свое деловое отношение на бумаге. Среди посещаемых – несколько пивоваренных компаний, кондитерская фабрика «Коммунарка», Туровский молочный комбинат. По данным Департамента по туризму, в прошлом году цехи отечественных предприятий посетили около 350 тыс. человек, более 50% из них – дети. Сейчас около 80 предприятий развивают у себя промышленный туризм, но, по оценкам специалистов, их число будет расти. В Минске популярностью у туристов пользуются такие предприятия, как ювелирный завод «Зорка» (там можно увидеть процесс создания современных украшений), кондитерские фабрики «Коммунарка» и «Слодыч», пивоваренные компании «Аливария» и «Криница». Гостей принимает и стеклозавод «Неман» в Березовке Гродненской области – красивый процесс создания стекла завораживает посетителей. Кроме того, на предприятии создан музей, где некоторым экспонатам больше сотни лет. Первым среди машиностроителей открыл двери ту­ристам Белорусский автомобильный завод: экскурсии здесь проводят с июля 2015-го. За это время завод посетили более 160 тыс. человек из 25 стран мира.

ОАО «Красный пищевик» активно проводит первые экскурсии для групп из 10-15 человек, на которые необходимо записаться за пять рабочих дней до предполагаемой даты проведения. Оставить заявку на экскурсию и обратиться с уточняющими вопросами можно с помощью электронной почты: market@zefir.by. Сейчас экскурсии приостановлены до 5 ав­густа в связи с плановым ремонтом, но на предприятии уверяют, что вскоре можно будет вновь пройтись по цехам и попробовать изготовить сладкое лакомство самостоятельно, получить сладкий презент по окончании экскурса.

Заместитель гендиректора – начальник управления по работе с персоналом ОАО «ФанДОК» Марина Овсяник также утверждает, что предприятие готово провести тематическую экскурсию по музею предприятия, самому производству, а по желанию можно даже выехать на лесосеки. На начальном этапе проводятся переговоры с руководителем группы, обсуждаются в том числе и обеды.

В ОАО «Белшина» тоже принимают экскурсионные группы. Порядок тот же: через электронные сообщения или по телефону с администрацией предприятия организуется путешествие в мир шин. Кому не захочется сделать селфи на фоне самой большой?

В СООО «Оазис Груп» тоже выразили готовность принять экскурсионную группу. Но только после согласования с руководством. Похоже, подобные предложения пока поступают нечасто.

Некоторые предприятия на предложения автора материала «напроситься в гости» отреагировали с интересом, но не все еще готовы принять сторонних посетителей. Конкретные промышленные туры и предложения тоже найти не удалось. Можно сказать, что промышленный туризм – новое веяние для Бобруйска. И в целом он в Беларуси еще в стадии активного развития.

Анастасия Кастрица,

фото из архива редакции