Бобруйчанку волнует вопрос капитального ремонта дома на улице Каменского

В редакцию обратилась Любовь Санкевич. Ее волнует вопрос капитального ремонта дома на улице Каменского, 39. «Я обращалась во все инстанции. Жильцами выплачиваются деньги на капитальный ремонт», – сказала пенсионерка.

По словам Любови Михайловны, дом построен в 1960 году. Пенсионерка интересуется, почему в нем не могут сделать капитальный ремонт. Выслушав, приняв волнующий вопрос, мы обратились в ответственные организации и предприятия.

Согласно информации, имеющейся в расчетно-вычислительном центре Бобруйска, государственного предприятия «МОЦИС», жилой дом №39 на ул. Каменского находится на техническом обслуживании ЖЭУ-2 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска».

Согласно пункту 24 постановления Совета Министров Республики Беларусь №571 «О порядке расчетов и внесения платы за жилищно-­коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию», плата за капитальный ремонт по жилым помещениям в многоквартирном жилом доме вносится плательщиком жилищно-­коммунальных услуг ежемесячно по субсидируемым тарифам для населения для возмещения затрат по капитальному ремонту в доле, соразмерной общей площади принадлежащих и (или) занимаемых жилых помещений.

Средства от внесения плательщиками жилищно-коммунальных услуг платы за капитальный ремонт зачисляются на специальные счета, открытые (открываемые) местными исполнительными и распорядительными органами, либо на счета товариществ собственников и организаций застройщиков с целью аккумулирования этих средств для предстоящего финансирования и (или) возмещения расходов на проведение капитального ремонта жилых домов.

В 2005 году в соответствии с проектно-сметной документацией за счет средств статьи капитального ремонта жилфонда в указанном доме выполнены работы по тепловой модернизации с утеплением наружных стен, заменой деревянных оконных и балконных заполнений на энерго­сберегающие, установкой группового прибора учета тепловой энергии на отопление.

В 2006 году производился капитальный ремонт кровли с полной заменой рулонного покрытия. В 2007 году установлены экраны балконных ограждений.

В соответствии с действующим законодательством необходимость проведения капитального ремонта в жилом доме определяется на основании технического состояния жилого дома в целом, его конструктивных элементов, инженерных систем. Капитальному ремонту подлежат жилые дома, требующие первоочередного проведения работ по восстановлению физико-технических качеств конструктивных элементов и инженерных систем, утраченных в процессе эксплуатации.

Согласно Жилищному кодексу Республики Беларусь, два раза в год жилищно-эксплуатационный участок и организация-собственник делают весенние и осенние обходы. Они обследуют все конструктивные элементы зданий, сооружения, инженерные сети и дворовые территории. Проводят анализ и на основании этого определяют, ставить дом на капитальный ремонт или нет. Кроме того, в отопительный период ведется наблюдение за порывами и аварийными остановками. Это тоже немаловажный аспект, который влияет на постановку жилого дома на капитальный ремонт.

За период 2020/2021 годов текущим ремонтом по данному адресу отремонтированы неисправные участки электрической сети в местах общего пользования, произведена замена задвижек, выполнен ремонт технических узлов в подвальном помещении, произведен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части (сплошное асфальтирование), пешеходного тротуара, подходов к подъездам.

При плановом весеннем осмотре 2022 года установлено удовлетворительное состояние основных конструктивных элементов данного жилого дома, его инженерных сетей.

Перспективной программой капитального ремонта жилищного фонда на 2022-2027 годы капитальный ремонт жилого дома №39 на ул. Каменского не планируется.

В прошлом выпуске газеты мы публиковали материал с текущим графиком проведения работ по капитальному ремонту жилищного фонда на 2022 год в Бобруйске, где рассказывали, показывали, как проводится капремонт.

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