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Конституция, Путин, Могилев. Лукашенко рассказал о планах на неделю

belta.by 21 0

Конституция, Путин, Могилев. Лукашенко рассказал о планах на неделю

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня после церемонии награждения провел для школьника Романа Когодовского персональную экскурсию по своему рабочему кабинету во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время общения с мальчиком Александр Лукашенко в том числе наглядно показал Роме, с каким большим объемом информации Президенту приходится ежедневно работать, продемонстрировав ему толстую папку различных документов: "Вот смотри. Вот это мне надо на этой неделе все выучить на память. Вот смотри: по Конституции у нас будет мероприятие в четверг. Вот будем с Путиным вести в онлайн-режиме по телевизору переговоры. Тоже материалы надо выучить. Это - в Могилевскую область поеду открывать с министром больницу новую. Тоже надо все на память выучить. Только за три дня".

"Поэтому если ты рискнешь быть Президентом, имей в виду: ты очень много должен читать. Но не пугайся, оно со временем приходит", - отметил белорусский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко сегодня вручил орден "За личное мужество" Роману Когодовскому, спасшему на пожаре своего младшего брата и получившему при этом сильные ожоги. Наград также удостоены медики, лечившие мальчика-героя.

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