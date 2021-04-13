Конкурс видеороликов «Этих дней не смолкнет слава» объявила Могилевская областная организация РОО «Белая Русь»

Творческое состязание приурочено к 76-ой годовщине со дня Победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.

К участию в конкурсе приглашаются жители Могилевской области разных возрастов. Важное условие - наличие членского билета РОО «Белая Русь» у самого участника либо его близких родственников.

Используя современные технологии, в видеороликах длительностью не более 60 секунд авторы могут показать сражения и бои разных периодов войны; оборону, освобождение Могилевской области и других городов СССР; чествование ветеранов Великой Отечественной войны, их вклад в становление послевоенного общества; важность памяти о тех страшных событиях. Жанр (интервью, репортаж, видеоклип, челлендж и т.д.) определяют сами участники.

Работы размещаются в любой социальной сети, мессенджере, либо видеохостинге (ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, Телеграм, ТикТок с обязательной пометкой в виде хештега #9маяБелаяРусь), а ссылка направляется на электронный адрес: mogoblbr@mail.ru с указанием темы письма «Конкурс» и Ф.И.О, возраста, контактов.

Победителями станут авторы трех лучших видеороликов. Их наградят дипломами и ценными призами. Конкурс проводится с 10 марта по 26 апреля.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ «Этих дней не смолкнет слава», посвященном 76-ой годовщине со дня Победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне