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Конкурс молодых педагогов «Мы молоды, мы талантливы!» прошел в Бобруйске

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Конкурс молодых педагогов «Мы молоды, мы талантливы!» прошел в Бобруйске

Сегодня на базе школы №20 г. Бобруйска прошел финал конкурса молодых педагогов «Мы молоды, мы талантливы!». Представители школ города, стаж которых не превышает 2 года, демонстрировали свои лучшие таланты на сцене. Помимо творческого номера участники столкнулись с импровизационным этапом, где также достойно показали себя.

- Этот конкурс позволяет проявить себя и свои творческие способности. Для молодого специалиста это уникальная возможность показать себя с другой стороны, открыться по-новому, - поделилась Наталья Бритикова, одна из участниц конкурса.

Карина ГУРЕВИЧ. Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.

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