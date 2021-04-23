Конкурс молодых педагогов «Мы молоды, мы талантливы!» прошел в Бобруйске

Сегодня на базе школы №20 г. Бобруйска прошел финал конкурса молодых педагогов «Мы молоды, мы талантливы!». Представители школ города, стаж которых не превышает 2 года, демонстрировали свои лучшие таланты на сцене. Помимо творческого номера участники столкнулись с импровизационным этапом, где также достойно показали себя.

- Этот конкурс позволяет проявить себя и свои творческие способности. Для молодого специалиста это уникальная возможность показать себя с другой стороны, открыться по-новому, - поделилась Наталья Бритикова, одна из участниц конкурса.