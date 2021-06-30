Конкурс “Автоледи-2021” пройдет 3 июля в Бобруйске

Конкурс "Автоледи-2021" войдет в программу празднования Дня Независимости в Бобруйске. Об этом рассказала первый секретарь Бобруйского городского комитета БРСМ Анна Дивина.

"Мероприятие, приуроченное к Году народного единства, соберет 10 участниц различных профессий в возрасте до 35 лет, - уточнила собеседница. - Так, в числе конкурсанток будут педагог дополнительного образования, мастер производственного обучения, заместитель директора, инженер по стандартизации и сертификации".

Среди требований к девушкам - наличие водительского удостоверения, собственного автомобиля любой марки и членство в молодежной общественной организации.

Соревнования состоят из трех этапов. На первом участницы будут демонстрировать знание правил дорожного движения, на втором - художественно украшать и творчески презентовать свой автомобиль. Третий этап станет практическим: девушкам предстоит поупражняться на автодроме в скоростном маневрировании и продемонстрировать фигуры вождения: габаритную змейку, диагональную парковку, заезд задним ходом в гараж, разворот на ограниченной по ширине проезжей части.

По словам Анны Дивиной, девиз конкурса - "На дороге все равны". "Многие до сих пор несправедливо считают, что девушки и вождение - трудно совместимые понятия, - констатирует собеседница. - Тем не менее сотрудники Госавтоинспекции утверждают обратное. Представительницы прекрасного пола очень дисциплинированные и ответственные. На нашем конкурсе из года в год они показывают отличные знания ПДД и высокие результаты на автодроме. Именно поэтому одна из задач соревнований - повысить авторитет женщины-водителя как участника дорожного движения".

По итогам конкурса лучшей из лучших будет присвоено звание "Автоледи-2021". Кроме того, трем девушкам достанутся номинации "Авто-Интеллект", "Авто-Очарование" и "Леди - Fast Driving". Среди призов и подарков - видеорегистратор-зеркало, бьютибоксы и термокружки.