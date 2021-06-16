Конференция «Геноцид белорусов в годы Великой Отечественной войны» прошла в кинотеатре «Товарищ»

В кинотеатре «Товарищ» прошла конференция «Геноцид белорусов в годы Великой Отечественной войны». На мероприятии присутствовали Виктория Омелюсик, заместитель председателя Бобруйского горисполкома, Леонид Рубинштейн, Почетный гражданин города Бобруйска, Наталья Коновалова, председатель Бобруйской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов, Сергей Порозов, руководитель поискового отряда «Обелиск», представители общественных организаций и учащиеся колледжей.

Участникам конференции рассказали о Бобруйске в годы оккупации – как фашисты уничтожали мирное население и расстреливали бойцов Красной Армии. Стоит отметить, что в нашем городе уже на протяжении двух месяцев работает специальная комиссия. В ее состав вошли историки, участники поисковых отрядов, эксперты. Напомним: в апреле 2021-го Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны. Начатый процесс позволит установить немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности. Имена преступников должны быть оглашены, а те, кто живы, – привлечены к суду, отмечают в прокуратуре.

– Это боль наших дедов и отцов. Мир меняется очень стремительно. Появилось много желающих переписать историю, умалить вклад советского солдата в Победу. Мы должны сохранить преемственность поколений, так как являемся наследниками победителей. И должны работать с молодежью в этом направлении. Ведь помня прошлое, мы делаем шаг в будущее, – отметил Сергей Порозов.