Концерты, экскурсии, флешмоб: Могилев приветствует участников пионерфеста

Областной пионерфест "Будь готов! Всегда готов!" пройдет сегодня в Могилеве. Об этом сообщили в Могилевском облисполкоме.

Торжественное мероприятие пройдет на открытой площадке у Могилевского областного центра творчества и будет посвящено 100-летию пионерского движения.

Во время линейки 100 октябрят из всех районов Могилевской области вместе произнесут слова торжественного обещания. После ветераны пионерского движения и друзья организации повяжут ребятам пионерские галстуки.

После этого гостей и участников праздника ждут хореографические и вокальные выступления, которые подготовили пионерские дружины. Также пройдет награждение победителей областных конкурсов и проектов, лучших пионервожатых области. Финальным аккордом праздника станет патриотический концерт, по окончанию которого ребята отправятся на экскурсию по Могилеву.

Экскурсия будет проходить на площади Славы. В парке Горького участники устроят небольшой флешмоб "Нам - 100" и запустят в небо воздушные шарики.

Начало торжественного мероприятия у областного центра творчества состоится в 11.00.