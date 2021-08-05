Коммунальный долг сирот, оставшийся от родителей. ТЦСОН Ленинского района информирует

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, гарантируется право на получение жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда, льготных кредитов, одноразовых субсидий и иных форм государственной поддержки для строительства (реконструкции) или приобретения жилого помещения в соответствии с законодательством, если они являются нуждающимися в улучшении жилищных условий по основаниям, предусмотренным законодательными актами.

Закрепление жилых помещений за детьми-сиротами осуществляется одновременно с устройством их на государственное обеспечение.

Закреплению за детьми подлежат жилые помещения частного жилищного фонда, собственниками которых являются их родители (единственный родитель) и в которых на момент утраты попечения родителей (единственного родителя) дети были зарегистрированы по месту жительства или проживали без регистрации по месту жительства.

Детям-сиротам гарантируется сохранение права собственности на жилые помещения в период их пребывания на государственном обеспечении. Незаселенные жилые помещения, принадлежащие на праве собственности детям-сиротам, сдаются по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда другим лицам для проживания.

При этом доходы, полученные от предоставления жилых помещений, остающиеся после внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, зачисляются на банковские счета детей-сирот.

Для недопущения взыскания с лиц из числа детей-сирот задолженностей по жилищно-коммунальным услугам, образовавшихся в закрепленных за ними ранее жилых помещениях государственного жилищного фонда, необходимо применять порядок признания невозможности их вселения в такие помещения, из которых они выбыли на государственное обеспечение.

По прибытии приобретших дееспособность детей-сирот и лиц из числа детей-сирот по месту закрепления жилых помещений либо по месту постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий осуществляются следующие меры по защите их жилищных прав:

при вселении в закрепленные жилые помещения им оказывается содействие в переоформлении лицевых счетов, в том числе разделение лицевых счетов в жилых помещениях, где, кроме таких лиц, проживают и зарегистрированы по месту жительства иные граждане, для открытия нового лицевого счета без долгов;

до подхода льготной очередности и предоставления жилых помещений социального пользования они обеспечиваются местными исполнительными и распорядительными органами жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях.

Не подлежат закреплению за детьми жилые помещения социального пользования, жилые помещения коммерческого использования, специальные жилые помещения, жилые помещения, принадлежащие юридическим лицам негосударственной формы собственности, жилые помещения частного жилищного фонда, в которых родители (единственный родитель) проживали по договорам найма, жилые помещения в общежитиях, а также жилые помещения, признанные в установленном законодательством Республики Беларусь порядке непригодными для проживания.

Жилые помещения государственного жилищного фонда, которые закреплялись за детьми-сиротами в предыдущие годы (до июля 2016 года) и не приватизированы нанимателями указанных жилых помещений (родителями, лишенными родительских прав), в настоящее время отнесены к государственному жилищному фонду коммерческого использования.

В случае, если статус коммерческого приобрело пустующее жилое помещение, закрепленное за ребенком-сиротой ранее как государственный жилой фонд, возможно по заявлению опекуна (попечителя) до достижения ребенком возраста 18 лет оформить опекуна (попечителя) основным нанимателем жилого помещения.

Согласно части второй пункта 91 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда (далее – Положение), в случае, если ребенок-сирота или лицо из числа детей-сирот, проживая в жилом помещении коммерческого использования, имеет право на получение жилого помещения социального пользования, по заявлению нанимателя жилого помещения коммерческого использования – опекуна (попечителя) ребенка-сироты либо самого лица из числа детей-сирот – возможно осуществить перевод занимаемых ими жилых помещений коммерческого использования в состав жилых помещений социального пользования.

Специалист по социальной работе

Оксана Тарапович .