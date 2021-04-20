Комитет государственного контроля Могилевской области проводит интернет-опрос
95 0
Комитет государственного контроля Могилевской области информирует о проведении интернет-опроса на тему «Об эффективности поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в Могилевской области».
Желающие поучаствовать в опросе могут до 21.05.2021 высказать свое мнение по обозначенной тематике на сайте Комитета государственного контроля Республики Беларусь по адресу kgk.gov.by (раздел «Интернет-опрос»).
также
-
Кратковременные дожди до 17 градусов тепла. Погода на 21 апреля
-
Комитет государственного контроля Могилевской области проводит интернет-опрос
-
В Беларуси к концу недели похолодает
-
24 апреля в горисполкомах и райисполкомах Могилевской области будет проходить «прямая телефонная линия»
-
Кратковременные дожди и до 15 градусов тепла. Погода на 20 апреля