Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Комитет госконтроля выслушает по вопросам доступности снятия наличных с пластиковых карт

9 0

Комитет госконтроля выслушает по вопросам доступности снятия наличных с пластиковых карт

В Комитете государственного контроля Могилевской области на постоянном контроле находится вопрос доступности снятия наличных денежных средств со счетов с использованием пластиковых банковских карт, в том числе в сельской местности.

В ходе контрольных мероприятий Комитетом установлены отдельные проблемы доступности и достаточности инфраструктуры, позволяющей физическим лицам снимать со счетов наличные денежные средства, производить обмен валюты, вносить оплату за услуги.

К примеру, длительное время не решается вопрос возможности выдачи наличных денежных средств держателям банковских карточек в торговых объектах потребительской кооперации.

С целью принятия дополнительных мер в Комитете государственного контроля Могилевской области 23 декабря 2022 г. будет проводиться «горячая линия», в ходе которой граждане с 10.00 до 13.00 по телефону 8 0222 62-82-05 могут сообщить информацию о наличии проблем при снятии наличных денежных средств со счетов с использованием пластиковых банковских карт.».

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿