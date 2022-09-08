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Командно-штабное учение Вооруженных Сил стартовало в Беларуси

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Командно-штабное учение Вооруженных Сил стартовало в Беларуси

Под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Виктора Гулевича началось командно-штабное учение Вооруженных Сил Беларуси, которое продлится до 14 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

"Главная цель учения - обучение органов военного управления Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению", - отметили в ведомстве.

Для отработки практических действий войск (сил) задействованы полигон Брестский и участки местности в Минской и Витебской областях.

 

Для максимальной прозрачности перед международным сообществом и укрепления региональной безопасности и пояса добрососедства для участия в наблюдении за активной фазой учения приглашены представители военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при Министерстве обороны.

Учение позволит на практике отработать ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником, восстановление контроля над Государственной границей в зонах (полосах) ответственности объединений, авиационную поддержку войск, обеспечение силовых мер военного положения, борьба с ДРГ противника и НВФ.

Фото "Ваяр"

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