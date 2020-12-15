Коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена на выборах в США
BBC Русская служба 44 0
Коллегия выборщиков поставила точку в затянувшемся споре об итогах президентских выборов в США. Голосование, прошедшее в понедельник во всех 50 штатах и столичном округе Колумбия, подтвердило победу Джо Байдена.
Как и предсказывали результаты всех без исключения подсчетов, прошедших после дня выборов, кандидат от Демократической партии получил 306 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 232.
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