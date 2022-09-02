Посмотрев школьное меню, даже дилетант в области правильного питания заметит, что оно максимально полезное и здоровое. Все блюда готовят щадящими способами, то есть пре­имущественно запекают, тушат и варят. Никакого фритюра. Жарка только на небольшом количестве масла с доведением до готовности в жарочном шкафу. А количество соли и сахара в школьной еде за несколько лет снизили на 20–30 процентов, и эта работа продолжается.

Надежда Лукашевич уверена, что баланс между вкусной и полезной едой найден:

– Мы видим, что дети не очень любят творог и рыбу. Придумываем различные способы их подачи. Например, последнюю решили подавать в виде рыбных галок и не прогадали: школьникам понравилось.

Меню корректируют каждую четверть, учитывая сезонность.

Новинки прошлого года – творожно-шоколадная запеканка, перепелиные яйца, картофельная бабка, шашлычок из филе цыпленка и запеченное с ананасами филе птицы – пришлись детям по вкусу, поэтому останутся в меню. Попросили сделать блюда более пикантными, поэтому будут использовать паприку и зелень петрушки. Для тех, кто выбирает обед с первым, приготовили новинки, анонсирует Надежда Лукашевич:

– В меню появятся овощные супы с рисом, свежим горошком и пассе­рованными на сливочном масле овощами. На пробу школьникам предложим крокет «Особенный», бифштекс «Цудоўны», запеканку «Здоровенок», колбаски «Абібок». И еще митбол. Нежнее блюда сделает сыр рикотта.

А компот? Он в меню непременно будет, как и чай, кофейный напиток, какао на молоке и соки. Чай с молоком из меню исключили: школьники не оценили.

Стоимость обеденного комплекса обойдется от двух до трех рублей. Цена зависит от порции. Все учащиеся начальной школы в предстоящем учебном году будут питаться бесплатно. Кстати, на сайте КШП есть полная информация о примерных меню, где каждый родитель может посмотреть, чем будут кормить ребенка на неделе.