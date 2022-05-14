Когда внешний вид граничит с опасностью. Деревья в сквере «Трудовой славы» признаны аварийными

Новость о спиленных деревьях в ночь после урагана в сквере "Трудовой славы" на Минской разделила бобруйчан на два лагеря: одни недовольны и сетуют о том, что сквер потерял былую привлекательность, другие же согласны, и считают решение об их удалении своевременным, так как аварийные насаждения грозили безопасности отдыхающих: ждать пока тяжеленная ветка кому-нибудь на голову упадет - недопустимо.

Вопрос о судьбе этого зелёного насаждения поднимался на общественных обсуждениях ещё полгода назад, в октябре. С окончательным вердиктом : "Спилить нельзя оставить" тогда решили повременить, ещё раз внимательно взвесить все "за" и "против" - в такой теме рубить с плеча не лучшая идея.

Точку же в этом вопросе поставила непогода 12 мая, зиму и снегопады ели пережили, но прогнулись под гнетом стихии. Мера стала вынужденной.

- Эти деревья признаны аварийными, шквалистый ветер не только поломал тяжёлые сухие ветки, но и сильно выгнул стволы и вырвал корневую систему. По сути, от полного падения их уберегла лишь подпорная стенка, за которую и "зацепилась" чересчур разросшаяся корневая система, - отметил генеральный директор ГО "Бобруйскжилкомхоз" Александр Шостак.

Удивлены некоторые бобруйчане почему-то и тем, что работы по удалению деревьев проведены под покровом ночи. Такая странная реакция априори кажется абсурдной. Ну ответьте сами себе на вопрос: когда пилить многометровые громадные деревья в сквере, где с одной его стороны прогуливаются семьи с малышами, отдыхают пенсионеры, а с другой - оживленная магистраль? При свете дня что ли?

К слову, всех взволнованных пустотами в сквере, спешим успокоить: замена будет.

- Уже в самое ближайшее время высадим здесь зелёную композицию из туй, кустарников и цветов, - рассказал директор КУП "ДЭП г. Бобруйска" Виктор Леонович.