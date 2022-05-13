Кочанова: госсимволика олицетворяет чистоту, миролюбие и мужество нашего народа

Государственная символика олицетворяет чистоту, миролюбие и мужество нашего народа, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам заседания восьмой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент очень четко, понятно довел до людей, и мы сами понимаем, что это определяющие символы нашего государства. Они приняты нашим народом. Символы, которые олицетворяют чистоту, миролюбие, мужество нашего народа. То есть они вобрали в себя все, и по-другому нельзя. И сегодня, в Год исторической памяти, мы понимаем, насколько важно сохранение правдивой истории для наших граждан", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, госсимволика объединяет всех нас. "Когда мы исполняем вместе гимн своей страны, когда мы видим флаг своей страны, когда мы видим герб своей страны, мы по-другому воспринимаем себя как нацию и как народ", - констатировала председатель Совета Республики.