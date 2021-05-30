Ко Дню химика: Знания, исследования, опыт

30 мая все работники нашего градообразующего предприятия, ОАО «Белшина», отмечают профессиональный праздник – День химика. Продукция трех основных заводов известна далеко за пределами не только Бобруйска, но и Беларуси. Но отнюдь не все знают, кто «создает» шины, до того как они попадают на конвейер. А занимается этим особое подразделение – инженерно-технический центр.

Приказ о создании ИТЦ был подписан 26 февраля 1997 года (его директором назначили Игоря Березкина). Почему возникла такая необходимость? Дело в том, что раньше модели легковых и грузовых шин для нашего комбината разрабатывал московский Научно-­исследовательский институт шинной промышленности, а крупногабаритных и сверхкрупногабаритных – его филиал в Днепропетровске. «Белшина» посчитала, что предприятию дорого, а значит, невыгодно использовать чужие разработки. Да и зачем, если есть свои эксперты.

Началось все с небольшого коллектива в 5 человек. Привлекли специалистов из заводских конструкторских отделов. Ближе к 2000-му расширились до трех отделов: конструирования шин, испытаний шин и группы документации. В 2010-м создали отдел проектирования пресс-форм (он разделен по направлениям на группы: одни занимаются «обувью» для легковых авто, другие – для грузовой и сельскохозяйственной техники, третьи – для очень больших самосвалов). ИТЦ переименовали в управление проектирования и конструирования шин.

С развитием технологий возникла необходимость построения 3D-моделей шин – организовали отдел программного обеспечения. Позже появились отделы расчетных исследований механики шин и комплексного моделирования. В ОРИМШ «ищут» оптимальные конструкции шин. Для четкости исследований изу­чают физико-механические свойства резины, текстильного и металлокорда. По окончании исследований в отделы компьютерного моделирования и проектирования направляется чертеж формообразующей поверхности пресс-­формы, в которой будет изготавливаться шина определенного типоразмера. В чертеже содержится распределение материалов, по нему разрабатывается конструкторско-­технологическая карта. После выпуска опытной партии проводят обратный инженерный анализ. С его помощью определяют в конструкции шины степень отклонения от идеального прототипа, вносят корректировки. Благодаря накопленному опыту итерации (повторные действия) сократились до двух-трех, чтобы шина прошла все необходимые предварительные испытания.

Сейчас подразделению вернули прежнее название, но инженерно-­технический центр объединил УПКШ, центральную заводскую лабораторию и научно-­технический отдел (три года назад центр возглавил кандидат технических наук Сергей Каюшников). Недавно здесь появилось бюро дизайна протектора и боковины, где создается внешний облик каждой шины. В ИТЦ с нуля разрабатывают шины любых конструкций, типоразмеров и назначений. После выпуска опытной партии, которая проходит испытания, получают все необходимые сертификаты и ставят шины на производство.

Вот немного статистики. В 2015-м на поток поставили 15 шин всех типоразмеров. В 2017-м – 10, 2018-м – 19, 2019-м – 28, 2020-м – 31. В нынешнем году запланировано 28. Особое внимание уделяют сверхкрупногабаритным цельнометаллокордным шинам с посадочным диаметром 49-57 дюймов. Сейчас идет работа над самой большой в мире шиной 59/80R63: ее вес – почти шесть тонн, наружный диаметр – четыре метра, грузоподъемность – 104 тонны.

В коллективе инженерно-технического центра трудятся профессионалы. Все с высшим техническим образованием. Немало приходит сюда молодежи. Более опытные коллеги делятся с молодыми специалистами знаниями, проводят обу­чение. Многие «начинающие шинники» (за редким исключением, да и то по объективным причинам) решают связать жизнь с комбинатом. Кстати, работают в ИТЦ и представители династий. Например, главный конструктор-начальник УПКШ Евгений Керножицкий: его отец был главным механиком объединения, мама трудилась инженером-технологом в техническом управлении, брат работает на механическом заводе.

Сотрудники центра поздравляют всех шинников и сотрудников ИТЦ, которые ушли на заслуженный отдых (И.Н. Котлярова, В.И. Слюсаря, С.С. Воронову, Н.И. Белку и других уважаемых коллег), с Днем химика. Желают здоровья, творческих и трудовых успехов, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, благополучия и семейного тепла.

Ольга Хотько.