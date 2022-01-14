Китайцы на радио «Беларусь»

Международное радио "Беларусь" и Институт журналистики и коммуникации Лоянского педагогического университета (провинция Хэнань, КНР) запускают совместную программу профильной подготовки специалистов-международников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси.

Студенты пройдут онлайн-практику в качестве соавторов и ведущих выпусков новостей на китайском языке, будут организовывать совместные передачи, круглые столы и радиомосты, посвященные теме белорусско-китайского сотрудничества. Это позволит актуализировать контент новостного и общественно-политического вещания, разнообразить формы подачи информации и голосовую палитру программ на китайском языке благодаря участию в них носителей языка.

"Развитие контактов с зарубежными партнерами - один из важных компонентов нашей вещательной политики. Учитывая стратегический характер сотрудничества нашей страны с Китаем и то, что в 2022 году отмечается 30-летие установления наших дипломатических отношений, такое взаимодействие представляется важным и перспективным", - сказал главный директор Международного радио "Беларусь" Валерий Радуцкий. Он подчеркнул, что главная задача международного вещания - продвижение интересов Беларуси в мировом медиапространстве. Это особенно актуально в работе с огромной аудиторией, говорящей на китайском языке.

Директор Института журналистики и коммуникации Лоянского педагогического университета Ли Чжэнсюе отметил высокий уровень белорусской журналистики и востребованность программ Белорусского радио у китайской аудитории. "Слушатели в Китае должны больше знать о вашей прекрасной стране, ее культуре, истории и сегодняшнем дне", - добавил он.

Международное радио "Беларусь" вещает с 1962 года. Круглосуточно на девяти языках в эфире и в интернете транслируются радиопередачи о политической, экономической и социокультурной жизни нашей страны. Радио активно сотрудничает с официальным информационным агентством "Синьхуа", международной службой новостей Китая China News Service.