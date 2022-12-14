Кинотеатр «Товарищ» обдумывает возможность ночных киносеансов. Спрашивают бобруйчан
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Как известно, наши кинотеатры не практикуют ночные показы кино, но в связи с поиском полезных и интересных новшеств и предстоящей премьерой второй части Аватара, администрация интересуется у бобруйчан (опрос доступен пользователям социальной сети "Вконтакте"):
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