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Культура

Кинотеатр «Товарищ» обдумывает возможность ночных киносеансов. Спрашивают бобруйчан

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Кинотеатр «Товарищ» обдумывает возможность ночных киносеансов. Спрашивают бобруйчан

Как известно, наши кинотеатры не практикуют ночные показы кино, но в связи с поиском полезных и интересных новшеств и предстоящей премьерой второй части Аватара, администрация интересуется у бобруйчан (опрос доступен пользователям социальной сети "Вконтакте"):



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