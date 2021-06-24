Кибермошенничество: бобруйчанка лишилась крупной суммы денег

Количество совершенных преступлений в сфере высоких технологий остается на высоком уровне. Злоумышленники придумывают все новые и новые способы хищения денежных средств с банковских счетов граждан.

Так, излишняя доверчивость обошлась бобруйчанке достаточно дорого. 11 июня в дежурную часть УВД Бобруйского горисполкома поступило заявление местной жительницы о том, что с ее банковского счета похищено 6100 белорусских рублей НБ.

Как рассказал начальник отделения по противодействию киберпреступности капитан милиции Александр Бандур, сотрудниками подразделения было установлено, что в этот же день около 13:00 женщине на мобильный телефон в мессенджере вайбер позвонило неизвестное лицо, представившись сотрудником одного из банков Республики Беларусь. В ходе разговора он назвал полные установочные данные женщины, а также уточнил, проводила ли она несколько минут назад операцию по обналичиванию денежных средств со своего счета. Получив отрицательный ответ, «сотрудник банка» пояснил, что была зафиксирована мошенническая операция, и в целях сохранности денежных средств женщине надо назвать логин и пароль от системы интернет-банкинга, чтобы отменить якобы мошенническую операцию, что женщина и сделала. Более того, несколько минут спустя, она позвонила на номер, с которого поступил звонок, и пояснила, что у неё есть еще и валютный вклад. Тот же сотрудник банка предложил перевести денежные средства на другой счет в целях сохранности. На пришедший на вайбер номер счета она сама перевела всю денежную сумму. После проведенной операции разговор с женщиной прекратился. Через некоторое время она попыталась набрать номер телефона, но уже никто не отвечал. Спустя время женщина проверила свой банковский счет и, увидев на счету 5 рублей вместо 6100, поняла, что её обманули.

Следователями дана правовая оценка, возбуждено два уголовных дела.

Отделение по противодействию киберпреступности УВД Бобруйского горисполкома предупреждает граждан быть бдительными: