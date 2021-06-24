Кибермошенничество: бобруйчанка лишилась крупной суммы денег

Количество совершенных преступлений в сфере высоких технологий остается на высоком уровне. Злоумышленники придумывают все новые и новые способы хищения денежных средств с банковских счетов граждан.
Так, излишняя доверчивость обошлась бобруйчанке достаточно дорого. 11 июня в дежурную часть УВД Бобруйского горисполкома поступило заявление местной жительницы о том, что с ее банковского счета похищено 6100 белорусских рублей НБ.
Как рассказал начальник отделения по противодействию киберпреступности капитан милиции Александр Бандур, сотрудниками подразделения было установлено, что в этот же день около 13:00 женщине на мобильный телефон в мессенджере вайбер позвонило неизвестное лицо, представившись сотрудником одного из банков Республики Беларусь. В ходе разговора он назвал полные установочные данные женщины, а также уточнил, проводила ли она несколько минут назад операцию по обналичиванию денежных средств со своего счета. Получив отрицательный ответ, «сотрудник банка» пояснил, что была зафиксирована мошенническая операция, и в целях сохранности денежных средств женщине надо назвать логин и пароль от системы интернет-банкинга, чтобы отменить якобы мошенническую операцию, что женщина и сделала. Более того, несколько минут спустя, она позвонила на номер, с которого поступил звонок, и пояснила, что у неё есть еще и валютный вклад. Тот же сотрудник банка предложил перевести денежные средства на другой счет в целях сохранности. На пришедший на вайбер номер счета она сама перевела всю денежную сумму. После проведенной операции разговор с женщиной прекратился. Через некоторое время она попыталась набрать номер телефона, но уже никто не отвечал. Спустя время женщина проверила свой банковский счет и, увидев на счету 5 рублей вместо 6100, поняла, что её обманули.
Следователями дана правовая оценка, возбуждено два уголовных дела.
Отделение по противодействию киберпреступности УВД Бобруйского горисполкома предупреждает граждан быть бдительными:
- НЕ передавайте незнакомым лицам реквизиты банковских платежных карт, логины и пароли от личных кабинетов, ключи доступа, смс-коды. Сотрудники банков никогда не будут звонить с помощью средств мессенджера ВАЙБЕР, ТЕЛЕГРАММ и других. Никогда не спросят реквизиты банковских платежных карт.
- НЕ переходите по незнакомым ссылкам, внимательно осматривайте наименование сайта (особенно при посещении личных кабинетов банковских организаций)
- НЕ вводите реквизиты банковских карт на неизвестных сайтах. При покупках, оплатах товаров на различных Интернет-площадках, используйте альтернативные способы оплаты (почта - наложенный платеж, либо рассчитывайтесь при личной встрече).